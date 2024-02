Hilfe im Rhein-Kreis Neuss Mehr Jobs und Sprachkurse für Ukrainer

Info

Bedarfsgemeinschaften Der Kreis zählte zum Jahreswechsel 1475 so genannte Bedarfsgemeinschaften von Ukrainern im Kreisgebiet. Also mehr oder weniger zahlenstarke Haushalte, die Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten.

Verteilung 517 dieser Familien lebten in Neuss, 219 in Dormagen, 188 in Meerbusch, 170 in Grevenbroich, 161 in Kaarst, 93 in Korschenbroich, 83 in Jüchen und 44 in Rommerskirchen.

Struktur Von den 2099 erwerbsfähigen Menschen in diesen Familien waren 1443 (69 Prozent) Frauen. In 44 Prozent der Haushalte lebten Kinder unter 15 Jahren.