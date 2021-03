Politiker im Rhein-Kreis Neuss : „Maskenaffäre“ betrifft örtliche Abgeordnete nicht

Rhein-Kreis Mit der sogenannten „Maskenaffäre“, die schon zwei Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Rücktritt gezwungen und staatsanwaltliche Ermittlungen ausgelöst hat, haben die örtlichen Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe und Ansgar Heveling nichts zu tun.

Beide versicherten in Schreiben an die Fraktionsführung übereinstimmend, in den Jahren 2020 und 2021 keine finanziellen Leistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie erhalten zu haben. Weder direkt noch über Gesellschaften oder aus dem Kauf beziehungsweise Verkauf von Medizinprodukten. „Wer versucht hat, aus der pandemiebedingten Notsituation einen finanziellen Vorteil zu ziehen, hat in unseren Reihen keinen Platz“, schrieb Gröhe schon am Dienstag auf Facebook und bekräftigte das am Donnerstagabend auf einer Mitgliederversammlung der CDU Neuss. Beschäftigen aber wird das Thema zumindest Ansgar Heveling noch, der als Justiziar der Bundestagsfraktion an der Erarbeitung eines Verhaltenskodex mit strengeren Transparenzvorgaben für die CDU-Parlamentarier mitwirkt.