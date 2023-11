Kirchen im Rhein-Kreis Neuss Wo St. Martin das ganze Jahr zu finden ist

St. Martin hoch zu Ross, gehüllt in seinen roten Mantel, neben ihm der Bettler, der flehend seine Hände in die Höhe streckt: Das Fenster im Querschiff der St. Martinuskirche in Neuss-Holzheim erzählt die Martinslegende ganz ohne Worte. Da ist Martin als junger Legionär zu sehen, der sein Schwert gut sichtbar am Mantel ansetzt, um ihn mit dem frierenden Mann zu teilen. Dass Martin Jahre später sogar Bischof wird, ist in dem Glasfenster durch eine Bischofsmütze und einem Buch angedeutet.