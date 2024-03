Jung-Unternehmen aus dem Rhein-Kreis Neuss Finanzspritze fürs Männer-Make-up

Mit Hilfe der Folgeförderung aus dem Programm „accelerate_rkn“ und dem Preisgeld der „Founders League“ will MaleUp neue Produkte produzieren, zertifizieren und für den Verkauf vorbereiten. Denkbar wäre etwa ein Puder, sagt Alper. Das hätten sich auch einige Kunden in ihrem Feedback gewünscht. „Männer neigen oft dazu, zu glänzen im Gesicht, gerade in der T-Zone.“ Auch ein Reinigungsschaum sei gerade in Planung – als Basis für die Make-up-Produkte. In etwa zwei bis drei Monaten könnten die Puder und Reinigungsschaum dann im Sortiment sein.