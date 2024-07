Bilanz zur Fußball-Europameisterschaft Rhein-Kreis Neuss plant „EM-Helfer-Feier“ für die Hilfsdienste

Für die Sanitäter, Feuerwehren und Hilfsdienste aus dem Rhein-Kreis Neuss gab es insgesamt elf geplante Einsätze, davon vier an Spielstätten vor Ort. Zweimal standen die Kräfte aus dem Rhein-Kreis Neuss unterstützend für den Ernstfall bei Spielen in Gelsenkirchen sowie jeweils einmal in Köln und Dortmund bereit. Beteiligt waren 337 Helfer aus dem Rhein-Kreis Neuss. Insgesamt fielen 3402 Helferstunden an, zudem waren 106 Fahrzeuge in die überörtliche Hilfe im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft eingebunden.