Wochenende im Rhein-Kreis Neuss Lebende Krippe, Improvisationstheater und Comedy

Spekulatiusmarkt Seit 1980 gibt es den Spekulatiusmarkt in Büttgen auf dem Rathausplatz – auch in diesem Jahr findet er an seinem Traditionstermin am zweiten Adventswochenende statt. Es gibt Kunsthandwerk, weihnachtlichen Dekorationen, Kerzen und Krippen und weitere Geschenkartikel. Am Sonntag haben auch die umliegenden Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr für die Besucher geöffnet. Der Markt ist samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.