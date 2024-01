Landwirte aus dem Rhein-Kreis Neuss Ein Feuer als stiller Protest

Sich in Erinnerung rufen – aber ohne den Verkehr zu blockieren. Unter diesem Motto stand eine ganze Reihe an Protest-Aktionen, die am Freitag die Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach organisiert hat. Diese richteten sich erneut gegen die Ampel-Regierung. An vier Stellen im Kreis (plus eine in Mönchengladbach) wurden Mahnfeuer entzündet. Eines davon war auf einem Wirtschaftsweg, der per Brücke über die A52 führt (kurz vor dem Kaarster Kreuz), zu sehen. Erneut erhielten die Bauern viele akustische Signale der Solidarität – durch Autofahrer, die ihre Unterstützung durch Hupen ausdrückten.