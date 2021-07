Sommer, Palmen, Räuber-Zeit : „Mia“ – der neue Song der Kultband aus dem Rhein-Kreis

Neuss Die kölsche Kult-Band, die ihre Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss hat, sorgt für eine Premiere. Erstmals hat die Band einen Song im Sommer statt, wie bislang üblich, zur Karnevalszeit veröffentlicht. So klingt der neue Song „Mia“.

Der Song zeigt, dass die Band die Corona-Zeit genutzt hat, um an neuem Material zu arbeiten. Und dass sie die Entwicklung vom Karneval zur Konzertband nimmt. Zudem ist „Mia“ das erste Stück, das die Band in der aktuellen Besetzung um Frontmann Sven West aus Grevenbroich, Kurt Feller (Keyboards), Schrader (Gitarre), Martin Zänder (Bass) und Thommy Pieper (Schlagzeug) eingespielt hat. Und es soll nur ein Vorgeschmack sein. Die Band arbeitet bereits an einem neuen Album, das Veröffentlichungsdatum steht allerdings noch nicht fest. Bis dahin verkürzt der Song „Mia“ mit ganz viel Sommergefühl die Zeit des Wartens. Zu hören ist das Lied in den bekannten Download- und Streaming-Portalen (Apple Music, Spotify, Amazon Music & Co.). Mehr dazu gibt’s auch auf www.raeuber-band.de im Internet.