Krieg in der Ukraine – Reaktionen im Rhein-Kreis Neuss : Kühler Kopf in Krisenzeiten

Kühler Kopf in Krisenzeiten

Krieg in der Ukraine – Reaktionen im Rhein-Kreis Neuss

Meinung Rhein-Kreis Neuss Hamsterkäufe oder Hilfsaktion – nach drei Wochen Krieg in der Ukraine liegen bei manchen im Rhein-Kreis Neuss die Nerven blank, andere werden aktiv und helfen. Aufgewacht in einem anderen Leben? Warum wir einen kühlen Kopf bewahren sollten.

Schon länger als drei Wochen ist Krieg in der Ukraine , drei Wochen, von denen es oft heißt, dass sie unser Leben auf den Kopf gestellt haben. Stimmt irgendwie – und auch wieder nicht.

Natürlich betrifft der Krieg Putins gegen die Ukraine auch uns. Die Folgen der Wirtschaftssanktionen, die Energiepreise vorne weg, belasten viele Haushalte und auch Unternehmen. Angst macht sich breit, Sorge, dass der Krieg in der Ukraine nur der Anfang ist. Diejenigen allerdings, deren Leben wirklich ein völlig anderes ist, sitzen nur knapp 2000 Kilometer östlich von Neuss in Kellern und U-Bahnhöfen unter Beschuss. Sie kämpfen verzweifelt gegen einen scheinbar übermächtigen Aggressor oder sind nach Tagen auf der Flucht erschöpft in Turnhallen und anderen Notquartieren angekommen.