Warum es manchal nicht ohne Industrie auf der „grünen Wiese“ geht An der Realität vorbei – BUND-Kritik an Rechenzentren

Ein Rechenzentrum so groß wie 29 Fußballfelder, Kostenpflichtiger Inhalt so klagt der Bund für Umwelt und Naturschutz in diesen Tagen, das sei Flächenfraß im Rheinischen Revier – noch dazu gleich dreifach, denn Microsoft plant eben drei solcher Hyperscale-Rechenzentren in der Region. Zwei Standorte im Rhein-Erft-Kreis sind bereits ausgeguckt, über einen dritten, möglicherweise in Grevenbroich, wird noch verhandelt.