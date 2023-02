Kriminalität im Rhein-Kreis „Rhein-Kreis Neuss ist der Hotspot der Automatensprenger“

Die Diebstahlsdelikte haben im vergangenen Jahr gegenüber 2021 zugenommen, auch wurden mehr Geldautomaten, nämlich 19 (2021: 14), gesprengt, die Taten im Bereich der Straßenkriminalität stiegen ebenfalls an. Und die Aufklärungsquote rutschte auch noch runter – von 56,5 Prozent in 2021 auf 52,2 in 2022. Das kann man natürlich auch positiv sehen: „Immerhin wird mehr als jede zweite Straftat im Rhein-Kreis aufgeklärt“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Behördenleiter der Kreispolizei, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Kann das insgesamt beruhigen? „Ja“, meint Petrauschke und ist überzeugt: „Auch in 2022 lebten die Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Kreises sicher.“ Betroffene werden das natürlich anders sehen. Den Anstieg der Delikte hatte am Dienstag schon NRW-Innenminister Herbert Reul als „eine Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie“ bezeichnet. Dem schloss sich der Landrat inhaltlich an und sah die erhöhten Zahlen eher im Vergleich zu denen aus den Jahren 2017 bis 2019. „Man muss leider feststellen, dass mit einer Rückkehr zum normalen Leben auch eine Zunahme an Kriminalität verbunden ist“, ergänzte er.