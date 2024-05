Veranstaltungen im Rhein-Kreis Neuss Kreisdekanat feiert Tage der Kirchenmusik

am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr mit zwei Veranstaltungen. In der St. Martinus Kirche in Holzheim wird zur Messfeier mit Instrumentalmusik geladen. Auf „Euphonium und Orgel“ werden unter anderem Werke aus der Barockzeit gespielt. Ebenfalls um 11 Uhr werden in St. Stephanus in Grevenbroich Elsen, Elsener Haus 10, Gospelklänge ertönen. Gesungen werden sie von dem Chor „Horizont“. Und um 16 Uhr erklingt in St. Martinus Zons ein Konzert unter dem Titel „Zauberworte.“