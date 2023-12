Einsatz in Oberhausen Drohender Deichbruch – Kräfte aus dem Rhein-Kreis helfen

Am Freitag vor Weihnachten standen auch bei der DLRG die Telefone nicht still, denn der Landesverband Nordrhein alarmierte sie zur bedrohlichen Hochwasserlage in Oberhausen. Auch der Neusser Bootstrupp gehörte zu den Erstalarmierten. In Windeseile ließen die Neusser alles Stehen und Liegen und sind ohne langen Vorlauf in den Einsatz gestartet, um die örtlichen Feuerwehren und die Kameraden des THW wasserseitig abzusichern. Nachdem der Neusser Bootstrupp einsatzbereit war, fuhr man zum Sammelpunkt der Koordinierungsstelle Nordrhein, die den Einsatz der Wasserrettungszüge steuerte. Am Sammelpunkt der Feuerwehr Oberhausen angekommen, ging es dann weiter im geschlossenen Verband in Richtung Oberhausen-Alstaden, wo der Schwerpunkt des Einsatzgebietes lag.