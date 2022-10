Kompass D im Rhein-Kreis Neuss : Initiative mit großem gesellschaftlichem Engagement

Neuss Die Initiative Kompass D zeigt seit einigen Jahren, wie wichtig Integration ist. Beim Treffen des Lenkungs- und Geberkreises haben die verantwortlichen ihr Engagement präsentiert.

Die Initiative Kompass D zeigt, wie mit Entschlossenheit und vereinter Kraft etwas bewegt werden kann. Gestartet ist sie einst als Unternehmerinitiative in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss, um junge Flüchtlinge an die deutsche Gesellschaft und Arbeitswelt heranzuführen und ihnen eine bessere Integration in ihrer neuen Heimat zu ermöglichen. Seit Sommer 2019 ist Kompass D nun eine Initiative des Rhein-Kreises Neuss in Kooperation mit der Stadt Neuss und Neusser Unternehmern.