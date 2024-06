Schülerinnen und Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss Junge Musiker sind erfolgreich beim Bundeswettbewerb

Auch zwei Schülerinnen und ein Schüler der Musikschule Rhein-Kreis Neuss haben in diesem Jahr den Sprung in den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ geschafft. Jakob Erschfeld wurde in Altersgruppe V in der Kategorie Saxophon solo oder mit Klavierbegleitung von der Fachjury mit 22 von 25 möglichen Punkten und einem zweiten Preis bedacht, ebenso seine Klavierbegleiterin Mia Schuld. „In dieser Altersgruppe gab es in Lübeck 17 qualifizierte Saxophonistinnen und Saxophonisten, zwei davon kamen aus NRW. Das gesamte Leistungsniveau war äußerst stark“, berichtete Fachbereichsleiter Dominik Oppel, der Jakob und Mia in Lübeck betreut hat. Blockflötistin Iuno Rosenthal aus der Klasse von Daniel Rothert erzielte ebenfalls einen zweiten Preis; sie erhalt 23 Punkte. „Ihre hohe Musikalität, ihre großartige Bühnenpräsenz und ihr Interesse an zeitgenössischer Musik mit modernen Spielpraktiken begeistert immer wieder ihr Publikum – und nun auch die Fachjury in Lübeck“, betont Rothert.