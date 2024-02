Fotos - IHK Mittlerer Niederrhein in der Ukraine NRW-Delegation zu Gast in Kiew

In einer Delegation mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur ist IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz in die Ukraine gereist. Thema in Kiew waren Hilfsprojekte und Wirtschaftskontakte für den Wiederaufbau. Bilder einer Reise.

Gespräche führte die Delegation unter anderem mit Vertretern der Stiftung „Voices of Children“, bei der sich Experten um die psychosoziale Rehabilitation traumatisierter Kindern kümmern.