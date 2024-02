Für mehr Klimaschutz Das ist die neue Energiemanagerin im Rhein-Kreis

„Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Stelle mit einer kompetenten Fachkraft besetzen können“, berichtet Petrauschke. Lohr sei nämlich nicht nur Diplom-Maschinenbauingenieurin, sie bringe auch Erfahrungen in der Projektleitung im technischen Bereich mit und wird den Rhein-Kreis dabei unterstützen, weiter den Energieverbrauch in Schulen und Verwaltungsgebäuden effizient zu senken, so der Landrat. Bereits in den vergangenen Jahren habe der Rhein-Kreis Neuss dazu zahlreiche Maßnahmen in Angriff genommen und wolle sich nun zusammen mit der Energiemanagerin für noch mehr Ressourcenschonung und Klimaschutz einsetzen.