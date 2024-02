Klaus Höffgen, Chief Digital Officer am Rheinland Klinikum Neuss „Digitalisierung ermöglicht einen medizinischen Quantensprung“

Interview | Rhein-Kreis · Warum die Digitalsierung im Krankenhaus so wichtig ist: drei Fragen an Klaus Höffgen, Chief Digital Officer Abteilung IT am Rheinland Klinikum.

24.02.2024 , 04:50 Uhr

Klaus Höffgen hat das neue Krankenhausinformationssystem (KIS) am Rheinland Klinikum eingeführt. Foto: Rheinland Klinikum

Herr Höffgen, warum ist das Vorantreiben der Digitalisierung in den Krankenhäusern so wichtig für die Patientenversorgung? Klaus Höffgen Die Digitalisierung ermöglicht einen medizinischen Quantensprung. Wenn wir allein die bereits vorhandenen Daten und Messwerte, zum Beispiel aus Labor, MRT und CT, effektiv auswerten, lassen sich viele Diagnosen verfeinern, Behandlungen optimieren und damit echter Nutzen für die Patienten generieren. Leider laufen aktuell viele Digitalisierungsprojekte wie das eRezept oder die elektronische Patientenakte im Gesundheitssektor sehr holprig an. Das verstellt vielen den Blick auf die eigentlichen Vorteile, die uns die Digitalisierung bringen kann. Mit dem Thema Digitalisierung wird auch immer wieder das Thema Künstliche Intelligenz angesprochen. In welchen Bereichen der Gesundheitsversorgung wird KI eine besonders große Rolle spielen? Höffgen Es gibt bereits heute viele interessante KI-Anwendungen, etwa in der Radiologie bei der Auswertung von Bildern oder der Überprüfung von Unverträglichkeiten bei komplexen Medikationen. In den nächsten Jahren werden die Möglichkeiten der KI in der Gesundheitsversorgung sprunghaft anwachsen. Aber wir müssen sicherstellen, dass die Anwendung der KI auch verantwortungsvoll erfolgt. Technologisch wird vieles möglich, aber jeder konkrete Einsatz sollte gut überlegt sein. Welches digitale Projekt steht als Nächstes an? Höffgen Wir haben mit dem neuen Krankenhausinformationssystem (KIS) jetzt viele Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren. Da haben wir auch schon eine Menge Ideen, wovon zuerst auch der Patient profitieren wird. Wir werden die digitale Patientenakte auf allen Stationen ausrollen – das Suchen nach der Papierakte hat dann hoffentlich ein Ende, genauso wie die lästige Wiederholung von Anamnesefragen, wie groß, wie schwer, welche Allergien etc.

(ki-)