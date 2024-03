Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Innovationen für das Rheinische Revier gesucht

Im Mittelpunkt stand aber der Innovationsmonitor #23, den die Wirtschaftsförderer bei den Unternehmen Creditreform, deren Tochter BeDirect und Synergie2 in Auftrag gegeben hatten. Die Beteiligten sprachen von einer Momentaufnahme, entwickelt aus dem Abgleich vorhandener Daten. Beim so entwickelten Innovations-Score 1.0 liegt der Rhein-Kreis Neuss bei einer Punktzahl von 43,08 – ein guter durchschnittlicher Wert. Die Städte Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch schneiden mit Werten zwischen 43,66 bis 44,80 leicht überdurchschnittlich ab. Neuss (42,93) wie auch Dormagen (42,57) und Grevenbroich (41,84) liegen unter dem Durchschnitt. In der Sparte Innovationsleader, also Unternehmen mit Spitzentechnologie, steht der Rhein-Kreis Neuss mit 590 Unternehmen und deren Umsatz von 8,35 Milliarden sehr gut da. Die Zahl der Innovationsleader im Rhein-Kreis ist höher als Kreis Heinsberg (260) und Stadt Mönchengladbach (320) zusammen. Die Datenanalysten haben aber auch nach der Innovationsaffinität der Unternehmen gefragt. Und da gibt es im Rhein-Kreis noch Nachholbedarf. In die beste von vier Kategorien kommen nur 7,5 Prozent, in die zweitbeste schon 25,7 Prozent, aber die größte Gruppe (41,3 Prozent) verharrt in der dritten Punktekategorie.