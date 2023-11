Rund 4350 Menschen sind im Rhein-Kreis Neuss in Branche tätig Gewerkschaft fordert Inflationsausgleich für Gebäudereiniger

Arbeitgeber in der Gebäudereinigung weigerten sich seit Monaten, ihren Beschäftigten in der Inflation finanziell unter die Arme zu greifen, so Brüning. Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks sei nicht einmal zu Gesprächen bereit. Dabei sei die finanzielle Situation der meisten Reinigungskräfte dramatisch: „Bei ihnen herrscht ‚Inflations-Ebbe‘ im Portemonnaie. Hier geht es nämlich um Menschen, die die Inflation mit voller Wucht trifft. Wer in der Gebäudereinigung arbeitet, muss ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen. Denn Reinigungskräfte arbeiten immer noch für einen Niedriglohn“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der IG BAU Düsseldorf.