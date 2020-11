Corona im Rhein-Kreis Neuss : Impfzentrum kommt an den Hammfelddamm

Neuss Der Standort für das Corona-Impfzentrum, das ab 15. Dezember einsatzbereit sein soll, steht fest. Die Einrichtung wird in der Sporthalle des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) eingerichtet. Ein späterer Umzug ist möglich.

Am Ende ging es ganz schnell: Der Standort für das Corona-Impfzentrum im Rhein-Kreis Neuss, das ab 15. Dezember einsatzbereit sein soll, steht fest. Die Einrichtung kommt in die Turnhalle des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) des Kreises am Hammfelddamm. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sieht dort optimale Bedingungen. „Die Halle ist als erster Standort sehr gut geeignet. Sie ist unmittelbar verfügbar, gut erreichbar und bietet ausreichend Platz, um eine große Zahl an Impfungen durchzuführen“, sagt er. Der Standort ist auch in der Katastrophenschutzplanung des Kreises für ein Impfzentrum vorgesehen. Die notwendigen Arbeiten, um die Turnhalle betriebsbereit zu machen, sollen unmittelbar beginnen.