Neue Anlaufstelle in Neuss : Impfzentrum in der Hammfeldhalle startet am Donnerstag

Rhein-Kreis Der Betrieb ist bis Ende der Weihnachtsferien geplant. Die Suche nach einem Alternativ-Standort läuft weiter. Die stationäre Impfstelle an der Hammer Landstraße öffnet zum letzten Mal am Dienstag, 7. Dezember.

Die Rückkehr hatte sich bereits in der vergangenen Woche abgezeichnet, am Montag verkündete der Rhein-Kreis dann: Das Impfzentrum in der Turnhalle des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) am Hammfelddamm soll ab dem kommenden Donnerstag, 9. Dezember, wieder eröffnet werden. Voraussichtlich bis zum Ende der Weihnachtsferien werden dort Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten. Geimpft wird täglich von 8 bis 20 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Wir reagieren hiermit auf die hohe Nachfrage nach Impfungen und erweitern unser Angebot in Ergänzung zu den niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten. Zusätzlich zu unseren mobilen Impfterminen in allen Kommunen des Kreises richten wir damit wieder eine zentrale Anlaufstelle ein, um möglichst viele Impfwünsche erfüllen zu können“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Man habe am Wochenende mit Hochdruck daran gearbeitet, die Turnhalle am BTI zunächst für den Übergang in ein Impfzentrum umzubauen. „Weiterhin setzen wir die Suche nach alternativen Standorten fort“, so Petrauschke. Die deutlich kleinere stationäre Impfstelle an der Hammer Landstraße wird durch das Impfzentrum ersetzt und öffnet zum letzten Mal am Dienstag, 7. Dezember. Dort war es wegen des Ansturms auf die Booster-Impfungen in den vergangenen Wochen immer wieder zu langen Warteschlangen gekommen.