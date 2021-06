Terminvereinbarung ab 26. Juni für Jedermann möglich : Impfzentrum im Rhein-Kreis Neuss erhält 12.990 zusätzliche Impfdosen

Rhein-Kreis Neuss Alle Bürger ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen können ab Samstag, 26. Juni, einen Termin in den Impfzentren vereinbaren. Darauf weist der Kreis hin. Dies hat das Land in seinem heute veröffentlichten Impferlass festgelegt.

Damit besteht nun auch für alle die Möglichkeit, einen Termin im Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss und der kassenärztlichen Vereinigung in der Hammfeldhalle am Berufsbildungszentrum des Kreises in Neuss zu buchen, berichtet der Kreis. Für die Zeit vom 5. bis 18. Juli erhält das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss zunächst 12.990 zusätzliche Impfdosen für Erstimpfungen. Zum Einsatz kommen dabei 7560 Impfdosen von der Firma BioNTech, 3530 Dosen Moderna sowie 1900 Impfdosen AstraZeneca.

Gerade mit Blick auf die zunehmende Ausbreitung der deutlich ansteckenderen Delta-Variante ist es noch wichtiger, alle Menschen schnellstmöglich zu impfen“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Er

sei zuversichtlich, dass jeder in den nächsten Wochen geimpft werden kann. Bei der Terminvergabe bitte er aber auch um Geduld. „Nach wie vor ist nicht genug Impfstoff vorhanden, um allen direkt in den ersten Tagen einen Termin geben können. Bis Ende Juli werden aber alle Impfwilligen mindestens die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben“, so der Landrat.

Kinder im Alter von 12 bis unter 16 Jahren können nach der aktuellen Erlasslage des Landes aktuell nur beim niedergelassenen Kinder- oder Hausarzt ein Impfangebot erhalten.

Terminbuchungen sind ab Samstag, 26. Juni um 8 Uhr über die Buchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigung möglich:

online unter www.116117.de

telefonisch unter (0800) 116 117 01

Dabei gibt es keine Bindung an ein bestimmtes Impfzentrum. Wer über einen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen verfügt, kann landesweit in jedem Impfzentrum einen Termin vereinbaren.

(NGZ)