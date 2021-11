Hammer Landstraße in Neuss : Vollgas-Start für die neue Impfstation

Die Warteschlange reichte am Donnerstag zwischenzeitlich bis weit über das eigentliche Gelände hinaus. Foto: Simon Janßen

Neuss Zahlreiche Menschen strömten am Donnerstag an die Hammer Landstraße, um sich einen Piks in er neuen Impf-Anlaufstelle des Rhein-Kreises abzuholen. Eine Erweiterung des Angebots ist möglich.

Es war ein abschreckendes Bild für Besucher, doch ein gutes Zeichen im Kampf gegen die Pandemie: Am Donnerstagmorgen gab es zum Start der neuen stationären Impfstelle des Rhein-Kreises an der Hammer Landstraße 59 eine Warteschlange zu beobachten, die zeitweise bis weit über das Gelände hinaus reichte. Der gegenüberliegende Parkplatz auf dem TÜV-Gelände war besetzt wie bei einer Großveranstaltung.

Überrascht war Barbara Edelhagen, Leiterin der Koordinierenden Covid-Impfeinheit des Kreises, in Anbetracht des Andrangs nicht: „Schon bei den mobilen Aktionen haben wir gemerkt, dass immer mehr kommen – seit rund zwei Wochen nehmen die Booster-Impfungen extrem zu.“ Entsprechend habe man personell nachgerüstet. Als Beispiel nennt Edelhagen das Rheinpark-Center. Dort habe man in den vergangenen Monaten immer rund 200 Impfungen pro Aktionstag verabreicht. „Letzten Samstag waren es 560“, sagt sie.

Zum Start sind insgesamt vier Impfstraßen geöffnet. Foto: Simon Janßen

Info Eine Anmeldung ist nicht erforderlich Wer Die dauerhafte Impfstelle in Neuss wird vom Rhein-Kreis Neuss, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Hilfsorganisationen DRK, Malteser und Johanniter betrieben. Öffnungszeiten Dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Was Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson.

Nach der Schließung der großen Impfzentren Ende September – seitdem gibt es fast nur noch die mobilen Impfteams und die Arztpraxen – soll die neue stationäre Impfstelle für Entlastung sorgen, vor allem bei den Auffrischungs-Impfungen. Zum Start sind zunächst vier Impfstraßen geöffnet, im Einsatz sind vier Ärzte, vier medizinische Fachangestellte, zwei Mitarbeiter, die die Impfstoffe der Hersteller Biontech oder Johnson & Johnson „aufziehen“, sowie fünf Begleiter. Sollten sich in den kommenden Tagen erneut derart lange Schlangen bilden, gibt es nach Angaben von Kreissprecher Benjamin Josephs stets die Möglichkeit, die Öffnungszeiten zu erweitern. Zudem gebe es weiterhin die sich wiederholenden mobilen Impfangebote im Kreisgebiet – zum Beispiel im Grevenbroicher Montanushof.

Im Warteraum – nach der Impfung gilt es, 15 Minuten die Reaktion des Körpers abzuwarten – saß um kurz nach 9 Uhr eine Mutter mit Kind. „In den vergangenen Monaten war ich schwanger und konnte mich nicht impfen lassen. Heute habe ich die Chance genutzt“, sagte sie. Eine weitere Mutter betonte: „Meine Tochter wird bald 18 Jahre alt und studiert im Ausland. Damit ich zu ihr reisen kann, habe ich mich heute erstimpfen lassen.“ Eine Richterin nutzte hingegen die Gelegenheit für eine Booster-Impfung: „Ich habe beruflich viel Kontakt zu Menschen und meine Impfung ist jetzt sechs Monate her – ich gehe auf Nummer sicher“, betonte sie.

Barbara Edelhagen, Leiterin der Koordinierenden Covid-Impfeinheit. Foto: Simon Janßen

Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab zwölf Jahren. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem für eine vollständige Immunisierung eine einmalige Impfung ausreicht, ist ab 18 zugelassen. Es ist auch möglich, eine Zweitimpfung mit Biontech zu erhalten, zum Beispiel nach einer Erst-Impfung mit Astrazeneca. Eine einmalige Impfung von Genesenen ist ebenfalls möglich. Darüber hinaus können alle Personen eine dritte Impfung mit dem Vakazin von Biontech erhalten, deren letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Wer vor mindestens vier Wochen mit Johnson & Johnson geimpft worden ist, kann ebenfalls eine Auffrischungsimpfung mit Biontech erhalten.