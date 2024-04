Freier Eintritt und andere Extras im Rhein-Kreis Neuss Wo es am Geburtstag Vergünstigungen gibt

Wer dagegen an seinem Geburtstag eine Runde schwimmen gehen und dabei den Eintritt sparen möchte, hat im Rhein-Kreis Neuss die Qual der Wahl: Da wäre etwa das Stadtbad Sammys in Dormagen, in dem Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr gegen Vorlage eines Lichtbildausweises freien Eintritt bekommen. Im Schlossbad Grevenbroich können Geburtstagskinder und eine Begleitperson – sofern es minderjährig ist – kostenlos die Sprunganlage, das beheizte Außenbecken und das Sportbecken, von dem man einen guten Blick auf das Erftufer hat, nutzen. Und in Neuss können Kinder und Erwachsene bei freiem Eintritt ihren Geburtstag im Nordbad, Stadtbad und Südbad verbringen. Darüber hinaus können im Neusser Südbad aber auch Kindergeburtstage gefeiert werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder treten die Kinder in einem Wasser-Wettkampf gegeneinander an – anschließend gibt es eine Preisverleihung mit Urkunden und kleinen Preisen. Oder sie planschen ohne Animation in den Schwimmbecken. In beiden Fällen gibt es nach dem Badespaß einen gedeckten Geburtstagstisch. Kindergeburtstage können auch im Sonnenbad in Rommerskirchen gefeiert werden: Wer dort mit einer Gruppe zu Besuch kommen möchte, sollte das mindestens zwei Wochen vorher anmelden. Dann wird den Geburtstagsgästen ein Spielgerät zur Verfügung gestellt. Verpflegung können die Besucher selbst mitbringen, sofern es „bruchsichere“ Materialien sind. Das Geburtstagskind hat freien Eintritt, seine anderen Gäste zahlen den regulären Eintrittspreis.