Orgeln im Rhein-Kreis Neuss Die Königinnen der Instrumente

Wer eine Orgel in Süddeutschland hört, wird im Rheinland keinen vergleichbaren Klang finden: Denn Orgeln haben ihren eigenen regionalen Dialekt: Sie sprechen Sächsisch, Bayrisch oder Rheinisch. Das liegt an den Orgelbauern, die auf dem Instrument Klänge erzeugen wollten, die ihnen vertraut waren. Beispiele dafür hat der Musikwissenschaftler Michael Kaufmann immer wieder in Interviews gegeben. Doch sind Orgeln auch ansonsten klingende Unikate – weil sie in ihrer Bauweise in der Regel an den architektonischen Raum angepasst werden.