Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Gegen den Fachkräftemangel: „Check In“ auf Erfolgskurs

Landrat Petrauschke appellierte angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftemangels an die Arbeitgeber, schon frühzeitig mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten. Am Konjunkturhimmel zögen zwar dunkle Wolken auf, aber im Rhein-Kreis Neuss sei die Situation besser als in vielen anderen Regionen. Ihm war aufgefallen, dass Schülerinnen und Schüler, die an einer Veranstaltung von Check-in-Berufswelt teilgenommen hatten, überrascht wurden – überrascht, weil sich herausstellte, dass Berufe zu ihnen passen, die sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.