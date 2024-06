Für Familien im Rhein-Kreis Neuss Fünf Ausflugsziele im Umkreis von 50 Kilometern

In Europas höchster Ausstellungshalle, dem Gasometer in Oberhausen, entführt „Die perfekte Welle“ die Besucher buchstäblich in den „Planet Ozean“ – denn so sollte unsere Erde richtigerweise heißen, da doch siebzig Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind: Die Installation im Luftraum des Gebäudes simuliert eine gigantische brechende Welle und das Abtauchen in die endlose Tiefe des Meeres, sodass für die Besucher die Illusion entsteht, dass Fischschwärme, Haie oder Quallen direkt über deren Köpfen schwimmen. Im Erdgeschoss befindet sich die eigens für die Ausstellung entwickelte Soundinstallation „Klang der Tiefe“ als Raumobjekt in der Mitte der Ausstellungsfläche. Hier knistert und pfeift es, wenn die Gäste lebendige Korallenriffe, Orcas bei der Jagd oder unter dem Eis singende Weddellrobben belauschen können. Großformatige Fotos, Filme und Exponate dokumentieren die Schönheit des Lebensraums Ozean sowie die Folgen des menschlichen Eingriffs in die Natur und die wichtigen Bereiche Meeresschutz und -forschung. Das Gasometer ist geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. In den NRW-Ferien auch an Montagen.