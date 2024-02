Fraktion UWG/FW-Zentrum zum Etat des Rhein-Kreises UWG und Zentrum loben Beschluss zum Rheinland Klinikum

Unter dem Schlagwort interkommunale Zusammenarbeit, die das Bündnis weiter ausbauen möchte, ruft UWG/FW-Zentrum auch nach einer Mehrzweckhalle für die Menschen im Kreis. Am Wendersplatz in Neuss wird eine solche Halle auf Sicht nicht entstehen, doch vielleicht, so die Hoffnung der Fraktion, kann sie gemeinsam von Kreis und Stadt am Südpark in Neuss realisiert werden. Das wäre ein idealer Standort, argumentiert Thiel. Seine Fraktion warte mit Spannung auf das Ergebnis eines Gesprächs des Landrates mit dem Neusser Bürgermeister in dieser Angelegenheit.