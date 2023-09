Start-up Unternehmen PWFT in Neuss Eine einzigartige Ideenschmiede

In Allerheiligen hat die Firma jetzt Räume gefunden, in denen sich die inzwischen sieben Ingenieure wohlfühlen. Der Sprung von Köln in den Neusser Süden kommt nicht von ungefähr. Marius Nahler ist gebürtiger Neusser und in Rosellerheide aufgewachsen. Jetzt wohnt der 34-Jährige in Allerheiligen und kann mit dem Fahrrad in wenigen Minuten in seine Firma fahren.