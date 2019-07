Neues Unternehmen mit Sitz in Neuss : Firma möchte für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen

Der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen (l.) hat das Unternehmen von Tim Fiedler zur Eröffnung des neuen Firmensitzes besucht. Foto: Dieter Staniek

Neuss Tim Fiedler bietet Unternehmen Beratungen rund um Arbeitssicherheit und Datenschutz sowie Stapler-Schulungen an. In den neuen Geschäftsräumen werden künftig auch Seminare abgehalten.

Von Christine Sommerfeld

Als Fachkraft für Arbeitssicherheit geht Unternehmer Tim Fiedler (31) mit gutem Beispiel voran. Seine neu eröffnete Firmenzentrale am Sperberweg in Neuss-Uedesheim ist hinsichtlich der Sicherheit bestens ausgestattet: An den Wänden hängen Defibrillator, Feuerlöscher, Pflaster-Box und sogar eine faltbare Rettungsleiter, die an das Fensterbrett geklemmt und dann nach draußen geworfen werden kann, unübersehbar für den Notfall bereit. An der Garderobe sind Warnwesten und Schutzhelme zu finden. Seine Kunden, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen vom Handwerk über den Hochbau bis zum Bestattungswesen kommen, unterstützt er darin, die gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Datenschutz praxisnah und wirtschaftlich umzusetzen.

2016 machte sich Fiedler, der früher in der Kfz-Branche tätig war, mit seinem Unternehmen „Fiedler Beratung & Schulung“ selbstständig. „Als gelernter Handwerksmeister weiß ich, wie schwierig es sein kann, theoretische Vorgaben und Auflagen umzusetzen, und lege daher besonderen Wert auf praxisorientierte Lösungen“, erklärt er. Zunächst war seine Firma in einem kleinen Büro in der Nachbarschaft untergebracht, nun verfügt das Unternehmen mit sechs Mitarbeitern über großzügige, insgesamt 250 Quadratmeter große Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss am Sperberweg 4g. In einem großen Schulungsraum sollen künftig unter anderem Stapler-Schulungen sowie Seminare zur Gesundheit am Arbeitsplatz und zum Umgang mit personenbezogenen Daten angeboten werden.

Info Fiedler berät und schult im Neusser Taubental Inhaber Tim Fiedler Fachbereiche Arbeitssicherheit und Datenschutz Kunden Firmen aus Neuss und Düsseldorf mit fünf bis 500 Mitarbeitern. In Neuss und Korschenbroich wurden die Ausbauarbeiten des Glasfasernetzes sicherheitstechnisch begleitet.