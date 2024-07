Festival Alte Musik Knechtsteden Fahrrad fahren und Kurkonzerte an Rhein und Erft hören

Am Rhein entlang geht es dann am Sonntag, 8. September. An jenem Tag wird auch der Tag des Denkmals gefeiert. Sieben Stationen laden zu Kurkonzerten und Besichtigungen ein. Los geht es am Schloss Benrath, weiter zum Kulturwerke Parkhaus in Monheim, zum Matchbox-Theater in Hitdorf, der Kirche St. Aldegundis in Rheindorf, der Wildpark Reuschenberg in Leverkusen, von da aus zum Schloss Morsbroich und ins Industriemuseum. Der Abschluss wird im Erholungshaus Bayer gesetzt. Wer die volle Tour mitmacht hat eine Strecke von 35 Kilometern zurückgelegt. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf (keine Tageskasse) online unter koelnticket.de oder telefonisch unter 0221–2801 erhältlich sowie vor Ort an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Tickets können online bis 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn erworben werden.