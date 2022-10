Die Suche nach dem Nervenkitzel : Warum wir uns gerne gruseln

Eine karge Landschaft, Nebel, Schatten und ein krähender Rabe: Viele Spuk-Geschichten spielen mit solchen oder ähnlichen Bildern. Foto: René Bittner auf Pixabay

Neuss Spukgeschichten gehören für viele in die Herbst-Zeit. Auch Horrorfilme werden nun verstärkt auf Streaming-Plattformen empfohlen. Die Faszination am Unheimlichen ist nicht neu, bereits in der Romantik hatte das Genre eine Blütezeit.

Flackernder Kerzenschein, dunkle Gänge, ein fremdes Gesicht im Spiegel: Es gibt in der Literatur- und Filmgeschichte so einige Motive, die bei ihren Konsumenten einen wahren Schauer auslösen. Das Spiel mit der Angst ist beliebt – besonders im Oktober häufen sich die Veranstaltungen, die sich rund um den Spuk- und Grusel drehen: Halloweenpartys, Gruselführungen oder Horrorfilme, die nun verstärkt in den Empfehlungen der Streamingdienste auftauchen.

Die Faszination am Unheimlichen ist allerdings nicht neu: Schon vor Jahrhunderten haben sich Menschen Spukgeschichten erzählt – auch, um sich damit unbegreifliche Phänomene und Naturereignisse zu erklären. Die Gruselanfänge in der Literatur werden in der Forschung häufig auf das Jahr 1764 zurückdatiert: Damals hat der britische Schriftsteller Horace Walpole mit „Das Schloss von Otranto“ einen Roman geschrieben, der von einem tyrannischen Vater handelt. Als sein Sohn von einem riesigen Helm erschlagen wird, stellt der Vater einer jungen Frau nach, um selbst einen Erben zu zeugen. Doch dann setzt der Spuk ein: Rüstungen beginnen sich auf mysteriöse Art durch die Gänge zu bewegen und ein geheimnisvoller Ritter erscheint. Diese Geschichte wird von der Forschung als die erste „Gothic Novel“ gewertet, auf der später das ganze Grusel-Genre aufbaut. Doch warum keimte das Unheimliche gerade im England des 18. Jahrhunderts auf? War es eine Reaktion auf gesellschaftliche Umstürze, auf politische Entscheidungen? Der Literaturwissenschaftler Mario Praz hat eine andere Erklärung: Die Angstlust des Menschen liegt in seiner Natur und ist nicht an eine spezifische Epoche begründet, meint er. Interessant ist jedoch, dass der Spuk und das Unerklärliche in der Übergangszeit zwischen Aufklärung und Romantik Einzug in die Literatur gehalten hat. Es scheint, dass in der Zeit der Aufklärung, in der alleine die Vernunft eine Rolle spielte, die Sehnsucht nach Dingen, die außerhalb des Rationalen und Erklärbaren liegen, gestiegen ist. In der Romantik hatten die Schauergeschichten dann ihre erste Blütezeit man spricht in dem Zusammenhang gar von einer „schwarzen Romantik.“ Das Unheimliche wurde in ihr radikaler: Trat es in der Aufklärung meist auf, um jemanden, der Unrecht getan hat, zu bestrafen, wurde das „Böse“ in der Romantik willkürlicher und damit bedrohlicher.

Warum das „Schaurige“ gut zur Romantik passte, erklärt die Forscherin Ingeborg Weber wie folgt: Anders als in der Aufklärung stand in der Romantik nicht mehr die Vernunft, sondern das Gefühl im Vordergrund. Und: Angst und Schmerz sprechen ihrer Meinung nach die Gefühle noch stärker an als Freude.

Dass es gar einen „Delightful Horror“ gibt, davon spricht auch der Autor Edmund Burke im 18. Jahrhundert. Demnach könnten Ängste genossen werden, wenn sie für den Menschen keine Bedrohung (mehr) darstellen.