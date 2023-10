Experte zum Rheinland Klinikum im Rhein-Kreis Neuss „Krankenhäuser müssen auf Trend zur Ambulantisierung reagieren“

Rhein-Kreis · Was ist nötig, um das Rheinland Klinikum zukunftssicher aufzustellen? Emanuel Ingenhoven, Gründer eines großen ambulanten OP-Zentrums in Neuss und Düsseldorf sowie Berater im Gesundheitswesen, lenkt den Blick auf einen Klinikneubau, aber auch auf einen Ausbau der ambulanten Medizin. Was das für den kommunalen Krankenhausverbund im Rhein-Kreis bedeuten könnte.

16.10.2023, 13:00 Uhr

Das Rheinland Klinikum arbeitet derzeit an Standorten in Neuss, Grevenbroich und Dormagen. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Von Frank Kirschstein Redaktionsleiter Neuß-Grevenbroicher Zeitung

Im umstrittenen Kostenpflichtiger Inhalt Thesenpapier des CDU-Kreistagsabgeordneten Dieter Welsink tauchte er als eine – wenn auch angesichts der aktuell hohen Baukosten eher unwahrscheinliche – Option auf: der Neubau eines zentralen Klinikums im Rhein-Kreis als Alternative zu den bisherigen Standorten in Neuss, Grevenbroich und Dormagen. Auch wenn Welsink die Alternative zur Alternative in Form eines Vorschlags für eine Erweiterung des Lukaskrankenhauses gleich mitlieferte, bleibt die Idee eines Neubaus in der Diskussion, ebenso wie die Frage, welche Antworten Stadt und Rhein-Kreis Neuss auf den Trend zur Ambulantisierung medizinischer Leistungen geben wollen.