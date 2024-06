Europawahl im Rhein-Kreis Neuss Handeln, nicht streiten

Meinung | Rhein-Kreis · Was folgt aus der Europawahl im Rhein-Kreis Neuss? Auf jeden Fall ein Auftrag an die demokratischen Parteien. Und dann ist da noch das Problem mit der Ampel in Berlin. Worauf es jetzt ankommt.

Von Frank Kirschstein Redaktionsleiter Neuß-Grevenbroicher Zeitung

09.06.2024 , 21:54 Uhr

Stimmauszählung im Neusser Rathaus: Das Ergebnis der Europawahl im Rhein-Kreis stellt die Parteien mit Blick auf Bundestagswahl und Kommunalwahl 2025 vor Aufgaben. Foto: Andreas Woitschützke