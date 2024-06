Erwartungen und Befürchtung der Parteien vor der Europawahl 2024 Im Rhein-Kreis Neuss für Europa – 338.636 Menschen haben die Wahl

Kurz vor dem Urnengang am Sonntag macht SPD-Kreisvorsitzender Daniel Rinkert MdB sich und seinen Parteifreunden Mut: „Die Stimmung ist besser als die Umfragewerte.“ Die SPD habe vor einer Europawahl noch nie so intensiv Wahlkampf gemacht. Das Thema Nummer eins: Krieg und Frieden. „Und zwar mit großem Abstand“, sagt Rinkert. Bei aller Kritik an der Ampel-Koalition in Berlin sei an Wahlständen und auf Veranstaltungen deutlich zu spüren gewesen, dass die Menschen die Besonnenheit, mit der Kanzler Olaf Scholz mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine agiere, honorierten.