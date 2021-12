Einzelhandel im Rhein-Kreis Neuss : Einkaufen mit 2G – geht doch!

Meinung Rhein-Kreis Noch klingeln die Kassen der Einzelhändler im Weihnachtsgeschäft viel zu selten. Trotz Hygienekonzepten und 2G lassen die Kunden auf sich warten. Warum wir gut beraten sind, trotz – oder gerade wegen der Pandemie – den stationären Handel nicht aufzugeben. Ein Kommentar.

Stell dir vor, es ist Vorweihnachtszeit – und keiner geht hin. Für viele Händler ist das bitterer Ernst. Wo sich normalerweise gerade am Wochenende die Menschen in den Geschäften drängen und bepackt mit Tüten und Paketen voller Geschenke durch die Straßen ziehen, ist in diesem Jahr bislang eine Menge Platz. Nun ist dichtes Gedränge wahrscheinlich das, was wir mitten in der vierten Corona-Welle am wenigsten gebrauchen können. Aber zwischen Geschiebe à la Rollmopsallee und mancherorts gähnender Leere ist durchaus ein – im wahrsten Sinne des Wortes – gesundes Mittelmaß möglich.