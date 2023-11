Projekt im Rhein-Kreis Neuss Ein Adventskalender rund um die „Königin der Instrumente“

Eine ökumenische Zusammenarbeit sei dabei im Rhein-Kreis nicht neu, sagt Landsky. Da wären etwa die Kirchenmusikwochen, die alle zwei Jahre in Neuss ausgetragen werden, oder gemeinsam organisierte Konzerte. Erst kürzlich gab es auch ein ökumenisches Chorprojekt in Neuss-Weckhoven, das von David Jochim, Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach und seinem katholischen Kollegen Nikodem Chronz realisiert wurde. „Wir haben festgestellt, dass die ökumenische Arbeit im Rhein-Kreis gut funktioniert“, sagt Landsky. Und so entstand nun aus dem Kantorenkonvent als erstes Großprojekt der Adventskalender, in dem die Orgeln kennengelernt werden können, ohne dabei die Kirchenschwelle zu übertreten. Mit den Aufnahmen wurde bereits im September begonnen. Mal steht der Orgelklang allein im Fokus, mal wird er begleitet von einem Chor oder Kammermusik. „Im Rhein-Kreis sind wir nicht arm an Orgelvielfalt“, sagt Landsky, „die verschiedenen Orgeln haben sowohl kunsthistorisch, als auch technisch und vom Klang einiges zu bieten.“