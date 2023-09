Neue Termine für 2023 Dycker Schlosskonzerte bitten bei Tangokonzert zum Tanz

Auch Weihnachten rückt immer näher und damit auch die beliebten Weihnachtskonzerte mit dem „Palm Concertino“ von Stefan Palm am 14. und 15. Dezember. Der Professor für Orgel ist zugleich ein international bekannter Pianist und Cembalist, seine letzten Konzertreisen führten ihn nach New York und Kyoto. Nun ist er mit seinen Musikern in der Besetzung mit drei Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass und Cembalo wieder auf Schloss Dyck. Aufgeführt werden das selten gespielte Violakonzert c-Moll von Johann Christian Bach, jüngster Sohn von Johann Sebastian, in einer Spezialbearbeitung, das erste Cembalokonzert d-Moll von Johann Sebastian Bach, das Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli und das romantische Violinkonzert d-Moll des erst 13-jährigen Felix Mendelssohn. „Es sind also ausgesprochen erlesene musikalische Beiträge, die Professor Palm für diese festlichen Konzerte ausgewählt hat“, sagt Birte Wienands, die Vorsitzende der „Freunde & Förderer“.