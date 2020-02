Startup-Messe im Rhein-Kreis Neuss : Digital Demo Day – auf in die Zukunft

Rhein-Kreis Mittelstand, große Player aus der Industrie und Startups kommen beim „Digital Demo Day“ auf dem Areal Böhler zusammen. Im Mittelpunkt stehen Innovationen, neue Geschäftsmodelle und Ideen für die Zukunft.

Gezeigt wird, wie mit Künstlicher Intelligenz die Wartung von Kühltürmen mit Blick auf mögliches Legionellen-Aufkommen zu einem neuen Geschäftsmodell entwickelt wird. Auf den Weg gebracht wurde die Zusammenarbeit durch den Digital Demo Day im vergangenen Jahr. Zwölf Monate später ziehen die Partner eine positive Bilanz. Und zeigen ganz nebenbei, weshalb der Digital Demo Day – die Messe mit 175 Ausstellern und rund 4000 erwarteten Besuchern ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für Startups in NRW – eine so hohe Bedeutung nicht nur für die Gründerszene, sondern auch die sogenannte, aber anpassungsfähige und daher gar nicht alt daherkommende Old Economy hat. „Entscheider aus der Industrie in NRW können sich so eine Messe im Grunde nicht entgehen lassen“, sagt Doublet. „Hier hat man schließlich die Chance, 175 Startups aus dem B2B-Bereich an einem Tag kennenzulernen.“ Mit B2B ist das Geschäft zwischen Firmenkunden („Business to Business“) gemeint. Das Ziel des Austauschs bei der Messe besteht am Ende schließlich vor allem darin, Geschäfte auf den Weg zu bringen.