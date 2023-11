Die Tipps aus dem Rhein-Kreis Neuss Heiße Getränke für kalte Tage

Kakao ist nicht gleich Kakao – Schokoladenexpertin Vera Stiegen von der Confiserie Mayser in Neuss hat gleich zwei verschiedene Varianten im Angebot. Für den einen nimmt sie belgische Trinkschokolade. „Für Kinder kann man sie gerne mit Zucker anmischen“, sagt sie. Angereichert mit Sahne, Marshmallows und Schokosoße wird so aus der heißen Schokolade ein optischer Blickfang. Und für alle diejenigen, die es zwar schokoladig mögen, aber einmal etwas anderes ausprobieren wollen, empfiehlt sie die „White Salted Caramel Chocolate“: Dafür wird ein sogenannter Caramel Square in kleine Stücke geschnitten und zu 150 ml Milch in einen Topf gegeben. Mit einem Schneebesen wird dann so lange gerührt, bis sich die Karamellstückchen aufgelöst haben, nach Belieben wird eine Prise Salz hinzugefügt. Die Flüssigkeit wird in einen hohen Becher gegeben und mit einem weiß-schokoladigen Kakaolöffel solange umgerührt, bis sich die Schokolade aufgelöst hat. Die heiße Schokolade wird mit geschlagener Sahne, Caramel-Stückchen, Karamellsauce und Zimt verziert.