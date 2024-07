Im Schloss Dyck in Jüchen Die unsichtbare Kapelle

Ein besonderer Blickfang ist das in Stuck gefasste Deckengemälde: In der Mitte ist zu sehen, wie der Heilige Maternus – Schutzheiliger der Dycker Familie Salm-Reifferscheidt – die Heilige Dreifaltigkeit anbetet. Rings herum geben runde Bildausschnitte den Blick auf weitere Glaubenssymbole frei. Ein rosafarbener Hintergrund vollendet die Bildkomposition. „Fast erinnert sie an eine Hochzeitstorte“, sagt Wolthaus mit einem Schmunzeln. Wer es gefertigt hat, ist nicht bekannt und auch der Entstehungszeitraum lässt sich nur schätzen. „Viele würden es im Klassizismus verorten, ich gehe aber davon aus, dass es aus der ersten Dekade des 18. Jahrhunderts stammt“, sagt der Kunsthistoriker.