Politik im Rhein-Kreis Neuss : Streit bei den Linken – Parteivorstand fordert Sperlings Rücktritt

Rhein-Kreis Die Streitigkeiten bei den Linken haben die nächste Eskalationsstufe erreicht – und die hat es in sich. Sogar von rechtlichen Schritten ist bereits die Rede.

Kreis- und Ortsvorstand der Partei „Die Linke“ haben Roland Sperling (Vorsitzender der Linken-Ratsfraktion in Neuss) am Freitag dazu aufgerufen, sein Mandat niederzulegen – per Pressemitteilung. Sperling, so heißt es, solle „Die Linke“ nicht länger öffentlich repräsentieren. Dem Beschluss sei ein längerer parteiinterner Klärungsprozess vorangegangen, der seit einem Gespräch am 14. Juli in der Landesgeschäftsstelle als gescheitert betrachtet werden müsse. „Sperling hat wiederholt parteischädigende Aussagen getätigt und Mitglieder der Partei öffentlich attackiert. Dabei wurden Parteimitglieder, politisch aktive Menschen in Neuss, aber auch die gesamte Partei in die gedankliche Nähe des Faschismus gerückt“, heißt es in der Mitteilung.