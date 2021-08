Rhein-Kreis Neuss und Umgebung : Wo Rennradfahrer glücklich werden

Rhein-Kreis Radfahren als Sport wird immer beliebter. Der Rhein-Kreis Neuss bietet viele schöne und abwechslungsreiche Radstrecken. Ein Überblick.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sieht man sie immer häufiger: Rennradfahrer. Der Trend zum Radsport ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen, ein Grund dafür sind unter anderem die eingeschränkten (Indoor-)Sportmöglichkeiten, die durch die Corona-Beschränkungen vor allem im Winter für viele zum Problem wurden. Mit dem Sportlerrad kann man sowohl drinnen als auch draußen trainieren, zudem ist Radsport gelenkschonend und gut für die Körperkondition. Auch in Neuss gibt es schöne Strecken, die speziell für Rennräder geeignet sind. „Besonders gerne fahre ich an der Raketenstation in Hombroich entlang“, sagt Alexander Görres, der schon seit etwa 15 Jahren im Rennsattel sitzt und selbst mehrmals pro Woche mit seinem Rennrad in Neuss unterwegs ist. „Von dort aus treffe ich mich meist mit meinen Freunden und man hat einen guten Ausgangspunkt für viele verschiedene schöne Strecken.“ Die Raketenstation selbst zeichnet sich durch wenig Verkehr und, besonders im Sommer, durch ein schönes Ambiente aus, bei der man eine kurze Verschnaufpause einlegen kann.