Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Niederlande als starken Partner im Blick

Das Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum – hier ein Bild aus der Zeit vor der Corona-Pandemie – lockt am 23. November wieder in den Borussia-Park nach Mönchengladbach. Organisiert wird die Veranstaltung von der IHK Mittlerer Niederrhein. Foto: IHK

Rhein-Kreis Neuss Das Nachbarland ist der Top-Exportpartner für die NRW-Wirtschaft. Die guten wirtschaftlichen Beziehungen sollen weiter ausgebaut, neue Potenziale gehoben werden. Da knüpft das Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum an.

In Zeiten des Umbruchs sind verlässliche Partnerschaften besonders wertvoll. Eine solche ist längst zwischen der NRW-Wirtschaft und den Niederlanden gewachsen. Zugleich gibt es viele weitere Potenziale, die gehoben werden sollen. Da knüpft das Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum an, zu dem die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein am 23. November wieder lädt. Die Anmeldephase hat begonnen, eine Zahl rückt dabei in den Fokus: 600. Denn knapp 600 Teilnehmer waren vor der Corona-Pandemie zum letzten Forum in Präsenz in den Borussia-Park nach Mönchengladbach gekommen.

Das ist auch jetzt wieder das Ziel, zumal die Partnerschaft der beiden Nachbarländer weiter an Bedeutung gewonnen hat. Für die NRW-Wirtschaft und einen außenhandelsstarken Standort wie den Rhein-Kreis Neuss sind die Niederlande der wichtigste Handelspartner. Das Exportvolumen ist im vergangenen Jahr auf 22,7 Milliarden Euro gewachsen, das sind 18,2 Prozent mehr als in 2020, dem ersten Corona-Jahr. Auch gegenüber der Zeit vor der Pandemie legte das Exportvolumen zu: 2019 betrug es rund 20,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen gehen aus dem Report Außenwirtschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) in NRW hervor.

Wann 23. November, 14.30 bis 18.30 Uhr. Es ist die elfte Auflage des Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforums.

Die Niederlande liegen damit auf Platz 1 der Top-Exportländer für NRW, gefolgt von Frankreich (Exportvolumen in 2021: 17 Milliarden Euro) und den USA (13,4 Milliarden Euro). China landet mit 11,8 Milliarden Euro – das sind 2,1 Prozent weniger als 2020 – auf Rang fünf. Doch die Beziehungen zu den Niederlanden lassen sich weiter ausbauen. Der Netzwerk-Gedanke spielt daher beim Wirtschaftsforum, das von 14.30 bis 18.30 Uhr stattfindet, im Mittelpunkt. „Nachdem die Veranstaltung pandemie-bedingt in den vergangenen beiden Jahren online als ,Digitale Deutsch-Niederländische Businesswoche‘ stattgefunden hat, freuen wir uns sehr, Unternehmen jetzt wieder in den Borussia-Park einladen zu können“, betont IHK-Außenhandelsreferent Jörg Raspe. „Zahlreiche deutsche und niederländische Unternehmer haben bereits signalisiert, dass sie großes Interesse an einer persönlichen Teilnahme haben.“ Bei der „Digitalen Deutsch-Niederländischen Businesswoche“ konnten zuletzt mehr als 300 Gäste begrüßt werden.

Neben dem Netzwerken gibt es beim Wirtschaftsforum eine Ausstellung sowie ein kostenfreies Matchmaking. Ab sofort können Betriebe, die sich vor Ort präsentieren möchten, einen Standplatz reservieren. „Dadurch haben sie die Möglichkeit, viele Unternehmen von beiden Seiten der Grenze anzusprechen“, erklärt Raspe. Und das ist im persönlichen Austausch noch einmal etwas anderes als im rein digitalen Raum.