Digitale Businesswoche im Rhein-Kreis Neuss : Wirtschaftskontakte in die Niederlande vertieft

Wirtschaftskontakte in die Niederlande vertieft

Rhein-Kreis Im Jahr der Corona-Pandemie fand das Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum digital statt. Angeboten wurden Matching-Gespräche und Workshops.

() Im Top-Ten-Ranking der Außenhandelspartner für die NRW-Wirtschaft landen die Niederlande auf Platz eins. Sie sind größter Abnehmer und wichtigster Lieferant – 2019 erhielt das Land Waren im Wert von 20,7 Milliarden Euro (0,9 Prozent mehr als 2018) aus NRW und exportierte Waren im Wert von 44,1 Milliarden Euro. Die hohen niederländischen Exportzahlen hängen auch mit dem „Rotterdam-Effekt“ zusammen: Eine Ware aus den USA wird an der EU-Außengrenze in den Niederlanden in den zollrechtlich freien EU-Verkehr überführt und dann nach Deutschland geliefert. Die Niederlande erfassen neben einem Import aus den USA eine Versendung innerhalb der EU, Deutschland meldet die Einfuhr einer Ware aus den USA mit Versendungsland Niederlande.