Talente aus dem Rhein-Kreis Neuss : Schüler bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

In der Kategorie Violine gab es viele Preise. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Rhein-Kreis Trotz Pandemie erzielten viele Musikschüler aus dem Rhein-Kreis beeindruckende Ergebnisse. Für einige von ihnen geht es nun weiter zum Landeswettbewerb. Ein Überblick.

Viele erste und zweite Preise haben die Musikschüler aus dem Rhein-Kreis Neuss beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ gewonnen. In diesem Jahr konnten sie wieder live vor die Jury treten, die das Spiel der jungen Nachwuchstalente in Meerbusch bewertete. Dennoch sei es eher ruhig zugegangen, berichtet die Musikschule des Rhein-Kreises. Denn das Gebäude durften nur die Musiklehrer und Schüler mit einem Elternteil betreten. Doch trotz aller Einschränkungen schafften die Teilnehmer es, mit guten Ergebnissen zu beeindrucken. Dass dies trotz den langen Corona-Monaten möglich war, liege vor allen Dingen an dem großen Engagement sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrkräften, sagt der Neusser Musikschulleiter Holger Müller. Zuletzt sei da noch das engagierte „Jugend musziert“-Team rund um Norbert Braun sowie die finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse Neuss.