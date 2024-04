Aktuelle Zahlen Arbeitslosenquote steigt im Rhein-Kreis leicht an

In den acht Kommunen des Kreises entwickelte sich der Arbeitsmarkt im aktuellen Berichtsmonat fast überall in die gleiche Richtung. Registriert wurden 1943 Arbeitslose in der Stadt Dormagen (+26 zum Vormonat), 1963 in Grevenbroich (+14), 607 in Jüchen (+23), 1078 in Kaarst (+21), 712 in Korschenbroich (-5), 1.476 in Meerbusch (+16), 6355 in Neuss (+61) und 272 in Rommerskirchen (+17).