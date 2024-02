Krankenhausinformationssystem für alle Standorte im Rhein-Kreis Neuss Digitaler Meilenstein fürs Rheinland Klinikum

Gleichzeitig ist die Einführung solcher Programme im laufenden Betrieb für mehrere tausend Mitarbeiter sehr komplex, so Klaus Höffgen, Chief Digital Officer Abteilung IT am Rheinland Klinikum. Er hat gerade die Einführung eines neuen Krankenhausinformationssystems an allen vier Krankenhausstandorten des Rheinland Klinikums erfolgreich geleitet. „Technisch gesehen haben wir jetzt an allen Standorten auf digitaler Ebene einen Quantensprung in der Digitalisierung vollzogen – betreffend unter anderem die Leistungserfassung, die Medikation und das Schreiben der Arztbriefe“, sagt der IT-Fachmann.