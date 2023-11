Krankenhäuser im Rhein-Kreis Neuss CDU im Kreistag positioniert sich zur Zukunft des Rheinland Klinikums

Rhein-Kreis · Das Krankenhaus in Grevenbroich schließen? Ein neues Krankenhaus an zentraler Stelle bauen? Ein Thesenpapier des CDU-Kreistagsabgeordneten Dieter Welsink hat unbequeme Fragen aufgeworfen. Die CDU-Kreistagsfraktion hat sie jetzt in einer Sondersitzung diskutiert. Das sind die Antworten.

10.11.2023 , 17:15 Uhr

Die CDU im Kreistag hat sich mit der Zukunft des Rheinland Klinikums befasst. Dabei ging es auch um den Klinikstandort Grevenbroich. Foto: Kandzorra, Christian

Von Frank Kirschstein Redaktionsleiter Neuß-Grevenbroicher Zeitung